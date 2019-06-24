Наконец-то! В России могут перестать штрафовать за тонировку автомобилей

Сегодня, 10:20

С предложением об отмене наказания выступили депутаты Госдумы.

Парламентарии от партии ЛДПР подготовили законопроект об отказе от штрафов за тонировку стёкол на транспортных средствах. Депутаты предлагают признать недействительной статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую денежное взыскание (500 рублей) за управление автомобилем со стёклами с недостаточной светопропускаемостью.

По мнению авторов законопроекта, данное изменение позволит водителям защититься от солнечных лучей и света фар других автомобилей, а также поможет сэкономить на использовании кондиционера в жаркую погоду. Кроме того, депутаты отметили и ещё одну проблему действующих правил – возможную погрешность приборов, замеряющих светопропускамость. То есть даже соответствие стёкол ГОСТу не может гарантировать защиту от штрафа. В итоге законопроект стремится сделать жизнь автомобилистов проще, но воплотится ли инициатива в жизнь – большой вопрос. Следовательно, когда перестанут штрафовать за тонировку в России – пока неизвестно. Поэтому пока любителям затемнённых стёкол рано кричать: «Наконец-то!»

Напомним, что в 2015 году даже предлагалось лишать за «неправильную» тонировку прав, но, к счастью водителей, правительство это не поддержало.