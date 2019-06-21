Без суда и следствия? Сотрудникам ГИБДД могут разрешить лишать прав самостоятельно

Сегодня, 14:50

МВД рассматривает возможность расширения полномочий сотрудников дорожной полиции.

Будущие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) обсуждались на недавней научно-практической конференции, посвященной 45-летию научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Дискуссия затрагивала много вопросов, но один из них буквально взбудоражил всех автолюбителей – сотрудникам ГИБДД могут разрешить лишать прав самостоятельно. То есть фактически без суда и следствия.

Но чем руководствуются в МВД для принятия такого радикального решения? Представители ведомства говорят о примере судебных приставов, которые могут в досудебном порядке ограничивать действие водительского удостоверения. Но пример кажется некорректным, поскольку слишком разнится род деятельности. В связи с этим возникают опасения возможных «перегибов» со стороны сотрудников дорожной полиции. Однако всё это находится ещё в стадии обсуждения, и даже в МВД признаются, что к расширению полномочий подобного рода нужно относиться с осторожностью.