Свобода слова за решеткой. Журналист «Сноба» Илья Васюнин станет следующей жертвой «правосудия»?

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Голунов шел к Васюнину на встречу в день задержания, а теперь под угрозой оказался сам Илья, особенно после разгрома его редакции.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, когда он должен был встретиться со своим коллегой из «Сноба» Ильей Васюниным. Молодой человек опубликовал в своем Telegram переписку с Иваном и заявил, что его арестовали из-за того, что якобы нашли у него наркотики. Илья выразил сомнения, что в полдень Голунов нес бы в своем рюкзаке наркотики, да еще и на встречу. Васюнин также присоединился к всеобщему протесту и требует свободу для своего коллеги.

Однако, сейчас на его счет поступают тревожные «звоночки». Во-первых, он является важнейшим свидетелем в этом деле, так как должен был в этот день увидеться на консультации с Иваном. Во-вторых, активно протестует, как и большинство журналистов. Ну и в-третьих, работает на информационное агентство «Сноб», которое также славится честными расследованиями и Васюнин к ним зачастую причастен. Неужели журналист «Сноба» Илья Васюнин станет следующей жертвой «правосудия»? Возможно, и вот почему.

Важнейшей деталью в данном деле является то, что ночью неизвестный разгромил редакцию «Сноба» и уничтожил технику. Такое совпадение бывает один на миллион и теперь изданию придется восстанавливать материалы, а также компьютеры. Данная ситуация также может служить предупреждением для спецкоров. Мол, «не суйтесь». Однако свобода слова за решеткой никому не нужна и журналисты будут бороться до последнего за право нести правдивую информацию в массы.

Данное дело, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для России, так как уже сейчас прокуратура проверяет дело с ног до головы. В свою очередь, омбудсмен по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с Голуновым показала необходимость пересмотреть «наркотические» законы. Возможно, теперь посадить человека за подброшенные наркотики будет очень непросто.