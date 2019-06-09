Суд избрал меру пресечения для Голунова - два месяца домашнего ареста

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Адвокаты журналиста просили освободить его, ввиду того, что максимальное время задержания истекло.

Вчера, 8 июня, Никулинский суд Москвы рассмотрел дело журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков. Событие вызвало широкий резонанс в журналистской среде. У здания суда, поддержать журналиста, собралось большое количество его коллег и просто неравнодушных граждан. Во время объявления приговора собравшиеся ликовали, их голоса было слышно даже в зале заседаний.

Защита просила освободить обвиняемого, поскольку установленное законом время задержания истекло, а само задержание проходило с нарушением процессуальных норм. Следователь попросил избрать меру пресечения в виде ареста на два месяца, высказав свои опасения, что журналист может сбежать из под следствия выехав ха границу. Прокурор поддержал ходатайство следственных органов.

Суд отклонил просьбу защиты и установил меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста по месту регистрации обвиняемого.

Наказание за преступление, в котором обвиняется Иван Голунов – от 10 до 20 лет тюремного заключения (ст.228.1. УК РФ). Обвиняемый своей вины не признает, считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью. На суде он заявил о поступавших в его адрес угрозах.

Голунов известен своими громкими журналистскими расследованиями. Его публикации всегда аргументированы и подкреплены достоверными фактами. Последнее расследование, над которым он работал, касалось похоронного бизнеса.

Журналистское сообщество искренне поддержало Ивана, в его виновность никто не верит. Это ярко продемонстрировали Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов, направив в суд свое поручительство.