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Мария Бутина покинула исправительное учреждение в Виргинии. Дальнейшая судьба заключённой неизвестна.

Из сообщения Федерального бюро тюрем США журналистам стало известно, что Мария Бутина была переведена из СИЗО в городе Александрия. В александрийском СИЗО осуждённая россиянка дожидалась перевода в федеральное ИУ. Обо всех передвижениях Бутиной, согласно закону, должны знать её адвокат и семья. Однако Роберт Дрисколл, представляющий интересы россиянки в суде, сообщил, что от него тоже скрывают местонахождение его клиентки.

Напомним, что Марию Бутину задержали почти год назад в Вашингтоне по обвинению в работе на Россию тайным агентом. При этом в Министерстве юстиций США Мария о себе знать не давала. Предполагается, что секретные данные и личные мнения об американских политических перипетиях Бутина узнавала путём личного, и даже интимного, общения с представителями Госдепа.

Причины сокрытия местонахождения девушки объяснить сложно. Её могли перевести в тюрьму Риверс в штате Северная Каролина. Недавно туда был переведён другой осуждённый россиянин, программист Юрий Мартышев. Его осудили на 6,5 лет по обвинению в компьютерных преступлениях, которые привнесли вред лицам и компаниям США.

По последним данным СМИ, Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Возможно, в данный момент она находится в одной из тюрем, наиболее безопасных для репутации США.