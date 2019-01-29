Скандальное видео привело к увольнению заместителя главы «Росгеологии»

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Руслан Горринг стал участником скандального видео, которое попало в сеть. После таких действий чиновника, было принято решение о его снятии с должности.

Откровения заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга должны были стать бравадой перед россиянами, ведь в нем он рассказал о сексе со своими подчиненными, нечеловеческое отношение к сотрудникам, которые могут допустить ошибку. А также доходах, которые приходят к нему помимо официальной заработной платы. Такой сюжет просто взорвал сеть и не остался незамеченным для руководства организации и руководства страны.

После того, как кадры начали изучать в «Росгеологии» и правоохранительных органах, такого горе руководителя тут же уволили. Напомним, что фигуранту данного видео 41 год, он окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны. После учебы он 11 лет проходил службу, после чего занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В «Росгеологию» Горринг пришел работать в 2015 году.

Предполагается, что после разбирательства, к Руслану Горрингу будут применены более серьезные санкции.