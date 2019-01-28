Проигрыши оппозиционерам в судах ЕС МВД поясняет некачественными первичными протоколами

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Их в «системе» привыкли оформлять «под копирку». В России такое документирование задержаний зачастую проходит. В европейских судах – нет.

Огромные проигрыши оппозиционерам в судах ЕС МВД поясняет именно некачественными первичными протоколами. Выплаты «пострадавшим» оппозиционерам уже превысили 1 млн евро и это, видимо, не предел.

Руководство ведомства жалуется на то, что сотрудники не фотографируют ни свои оторванные погоны, ни «подбитые глаза» и не прикладывают это к делу.

В то же время в европейских судах при наличии малейшего отступления от правил, незамедлительно за него хватаются.

У России сейчас одна из первых позиций по делам, проигранным оппозиционерам. Недочёты в первичном оформлении задержаний «не лезут ни в какие ворота». Такого мнения придерживается даже замглавы МВД Игорь Зубов.

Случаются совершенно дикие случаи. Сергей Масюков был задержан в Томской области. Однако, официальное оформление этого произошло лишь через 72 часа. Европейская Фемида присудила выплатить ему за это 3 тыс. евро.

Впрочем, верхушка МВД уже должна бы понять, что дело касается не только первичных протоколов задержания. На правоохранителей «навешено» написание такого количества документов, что заниматься своим делом можно лишь, если писать их под копирку.