«От трёх до восьми лет»: Рыбку и ее сообщников могут судить по российским законам

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Девушке грозит несколько лет лишения свободы по статье «Вовлечение в занятие проституцией» из-за своей деятельности в Таиланде. Она связывает собственное взятие под стражу с претензиями со стороны олигарха Дерипаски.

Стало известно, что Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда и теперь девушку и ее сообщников могут судить по российским законам, так как, согласно источнику, супруга Алекса Лесли заявила, что у него, Насти Рыбки и еще двух их «коллег», вернувшихся из Таиланда, забрали паспорта. По ее словам, всем вменяют 240-ю статью УК «Вовлечение в занятие проституцией». А, согласно Уголовному законодательству, вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

То есть, 9 месяцев в Таиланде было действительно слабым наказанием и его отбывание далось сообщникам очень легко. Однако, сама Рыбка уверена, что ее заключение связано с тем, что ранее она имела тесные взаимоотношения с олигархом Олегом Дерипаской, а позже рассказала о его «похождениях» штабу Алексея Навального, чем, по всей видимости, вызвала негодование бизнесмена, ведь затронула девушка достаточно пикантные темы.

Известно, что ее могут депортировать в республику Беларусь, гражданкой которой она является, но сама Настя боится, что ей придется остаться в России и ее судьбу будет решать человек, интересы которого она затронула. Сам же Дерипаска, кажется, ни о чем не думает и развлекается с новыми девушками в московских барах, о чем свидетельствуют новостные сводки.