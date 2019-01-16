Скандальную украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

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Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко), отметившаяся антиукраинской риторикой, скандалами и драками на российском ТВ, депортирована из России в Украину.

59-летняя женщина была задержана в декабре в Москве. Ее соратники заявили об исчезновении журналистки 11 декабря. Впоследствии выяснилось, что она была отправлена в спецприемник, в миграционный центр. Причиной явилось нарушение режима пребывания в России.

Решением Преображенского районного суда Москвы на нее был наложен штраф в размере 5000 руб. Также в административном порядке она была выдворена за пределы РФ, о чем заявила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Елена Бойко находилась на территории России с лета 2016 года. Суд признал, что находилась она в России незаконно. Ранее она просила предоставить ей убежище в России, в чем ей было отказано.

Елена Вищур свою вину в незаконном пребывании признала, но просила суд не депортировать ее, так как в Украине ей грозят два уголовных дела, возбужденных СБУ. Эта информация содержится в постановлении суда.

Под конвоем поездом Бойко была доставлена до российско-украинской границы. На нейтральной территории она была передана украинским пограничникам.

«Взяли за шкирку и выбросили за шлагбаум. Посидела некоторое время на нейтральной полосе, украинский пограничник попросил документы. После этого я написала заявление о предоставлении политического убежища и попыталась его на КПП зарегистрировать», - рассказала пророссийская журналистка.

На основании имеющегося решения суда ей было отказано в предоставлении Россией убежища.

Журналистка заявила, что заказчиком решения украинского суда является СБУ, а обвиняет она спецслужбы России.

«Хотелось бы, чтобы и Путин, и Лавров, и министр внутренних дел присмотрелись к своим сотрудникам. Это большой удар по международному имиджу. Есть фраза: «Россия своих не бросает». Да она их просто выплевывает!» — заявила плачущая Бойко.

Также Елена Бойко заявила, что украинцам, которые надеются получить российское гражданство, надо «удирать из РФ».

Главред PolitRussia Руслан Осташко заявил, что хотя Бойко была против своей депортации, но все обставили так, будто она не возражает против выдворения из России. Также, по его словам, ее обещали отвезти в ДНР, а отдали в направлении из Белгорода на Харьков.