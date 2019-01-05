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Ведомство полагает, что граждан РФ нужно оберегать от того, чтобы сведения личного характера не распространялись неконтролируемым образом. На это и направлены его новые новации.

Роспотребназор предлагает защитить геном россиян законом. Он предусматривает конфиденциальность информации о человеке, полученной в ходе исследований его биоматериалов.

Правительство уже приступило к рассмотрению вопроса о том, что геном следует включить в список, в котором содержатся персональные данные россиян. Информация об этом была опубликована осенью 2018 года.

Видимо, проблема уже подходит к стадии своего разрешения. Законопроект мог быть подготовлен лишь при положительном решении на уровне Правительства.