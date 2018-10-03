«Не лечат, а калечат»: Санаторий «Каменная гора» в Бабаево интересует активистов соцсети

Вчера, 21:27

Дети с ограниченными возможностями оказались заложниками бездействия властей и равнодушия, им приходится спать в грязных, антисанитарных условиях, рассказывает депутат Антон Холодов.

В соцсети получила продолжение история о которой депутат из Вологды рассказал еще в августе. «Два туалета и три душевых на 200 человек, несъемные лейки, грязь и другой ужас - в такие условия отправили на отдых детей-инвалидов из территориального центр помощи семье и детям», - писал Антон Холодов. По его словам, санаторий «Каменная гора» в Бабаево нарушает права детей. Об этом рассказали родители, которых интересует состояние дел в этом заведении. По словам активистов, помещения не пригодны к пребыванию там детей, грязь и плохие условия соблюдения гигиены просто шокируют.

«Мы продолжаем сотрудничество с Комплексным Центром, будем добиваться возвращения домой для измученных детей с их родителями», - сказал Холодов.

Теперь стало ясно, что в этом так называемом лагере детей не лечат, а калечат. Ситуация выглядит плачевно и удручающе, но самый большой прокол в том, что дети страдают от игр взрослых, желающих получить незаконные деньги. После официального запроса замгубернатора Васильеву Олег Александровичу стало понятно несколько нюансов.

«10 августа была проведена проверка санатория. И нарушения действительно есть. К примеру, отдыхающие были размещены на втором этаже, где есть только туалет. А еще грязь под матрасами, порванные обои… На момент проверки в местах общего пользования было чисто. Но в разговоре отдыхающие рассказали, что обычно ситуацию иная. Люди пожаловались на некачественную уборку», - сказал Холодов.

Теперь следующим шагом от активистов стало направление письма с претензией об устранении нарушений и выплате штрафа. Роспотребнадзор уже активно занимается этим делом и расследованием.

«Спасибо вам, друзья, что помогли привлечь внимание к этой проблеме. Надеюсь, что больше такого беспредела в лагере не будет!», - сказал напоследок неравнодушный депутат Холодов.