Россия выплатила компенсацию в 4 млн рублей Навальному по делу «Ив Роше»

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Братья обжаловали свой несправедливый приговор, однако российский суд отказался выполнять условия ЕСПЧ.

30 декабря 2014 года братья Навальные, Олег и Алексей, получили свои приговоры по делу «Ив Роше». По версии следствия, братья похитили огромную сумму и позже противозаконно легализовали ее. Мужчины отрицали свою вину и сообщили, что всего лишь занимались бизнесом. Однако, Олег получил 3,5 года реального срока, а вот Алексей получил условный. В октябре 2017 года приговор российского суда был обжалован в Европейском суде по правам человека в Стасбурге. Суд постановил отменить решение суда, а также выплатить крупную денежную компенсацию.

Алексей Навальный заявил, что Россия уже выплатила 4 млн рублей, однако в апреле 2018 года Верховный суд демонстративно не стал исполнять требование по снятию обвинений с братьев. Олег вышел уже в этом году из тюрьмы, отбыв свой срок до конца.

Ранее ЕСПЧ отказал России в обжаловании дела Офицерова и Навального по «Кировлесу». Друзья также обратились в Суд по правам человека в конце февраля, чтобы очистить свое имя от преступных обвинений и ЕСПЧ вынес приговор в их пользу.

В мае 2018 года Россия попыталась добиться пересмотра решения, однако, ей было отказано. Приговор остался без изменений. Алексею Навальному и Петру Офицерову обязаны выплатить 86 тысяч евро.