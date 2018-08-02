«Закон один для всех?»: Суд над Смоловым станет показателем судебной системы России

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Резонансное ДТП с участием звезды футбола, покинувшим место аварии, стало одной из самых обсуждаемых тем. Но в том, будет ли наказан футболист по общим правилам согласно установленным нормам – сомневаются многие.

Суд над Федором Смоловым станет показателем судебной системы России, ведь покидать место ДТП – уже нарушение, а являться к следователям через сутки означает, что звезде есть, что скрывать. Версия об алкогольном опьянении и соответствующих последствиях разбирательств, скандале и лишении спортсмена прав – серьезное заявление, ведь сам Смолов настаивает, что ему стало плохо, это и заставило знаменитость уехать с места аварии.

Эксперты сомневаются, что у известного игрока сборной, отменного футболиста, может быть плохое здоровье. А вот версия с пьянством за рулем – не такая уж сказочная, тем более – проверить это уже не получится. Специалисты в правовой сфере хотят выяснить, закон один для всех, либо для звезд подобного масштаба свои правила. Это и покажет суд над Смоловым, и судье не позавидовать – за ним будет наблюдать вся страна.