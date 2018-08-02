В Перми больному ребенку не хотели присваивать статус инвалидности

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Ребенок болен редчайшим заболеванием, из-за чего постоянно страдает от пневмонии.

Омбудсмен Светлана Денисова рассказала, что в Перми больному ребенку медики не хотели присваивать статус инвалидности. Она говорит, что болезнь ребенка связанная с генетическими нарушениями, и краевые медики мало что о ней знают. Именно это стало причиной отказа в присвоении соответствующей категории.

Денисова решила помочь маме ребенка в борьбе с врачами, и направила обращение к краевому главному врачу. Она ходатайствовала о проведении еще одной экспертизы, поскольку лечение, назначенное медиками, не улучшает динамику болезни, а также попросила поменять план реабилитации малыша.

Пермские медики отвечали отказом в присвоении статуса даже после того, как им это рекомендовали сделать столичные коллеги. Они сослались на отсутствие причин выдачи инвалидности. Повторное освидетельствование, которое произошло благодаря омбудсмену, помогло получить инвалидность и ИПР ребенку.

Россияне, которым пришлось сталкиваться с оформлением подобного статуса, жалуются, что медики заведомо препятствуют больным. Они утверждают, что некоторые так и остаются без соответствующего статуса, поскольку не хотят ввязываться в «бюрократическую катавасию». Безусловно, это бьет по репутации медперсонала и вызывает недоверие граждан к медицине.