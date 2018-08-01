«Под прицелом нравственности»: В Дагестане предлагают налог на бесстыдство

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В случае невыполнения закона будет висеть портрет позора и снят штраф. С такой инициативой выступил Абдулхаким Маллаев, директор Школы Управления.

В Дагестане чиновники не придумали ничего лучше, чем пополнить бюджет, а потому предлагают ввести налог на бесстыдство. Под прицелом нравственности окажутся не только совершеннолетние местные жители, но и гости. В случае нарушение закона граждан Дагестана ожидается вывеска портрета 4х6 при въезде в родной город, а родители непослушного услышат массу критики от инициативной группы.

С туристами дела обстоят чуток иначе. Первое нарушение равно штрафу на сумму МРОТ, на второй раз сумма удваивается, а в третий раз турист не сможет попасть в Дагестан сроком от 5 до 10 лет. Точного решения со стороны правительства пока не поступало, но на подобных инициативах бюджет республики явно вырастет, если их проведут и одобрят.