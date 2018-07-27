Основатель Papa John’s подал в суд на свою же компанию

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Бизнесмен уверен, что его оклеветали и искусственно раздули скандал, чтобы убрать с поста главы крупнейшей в мире сети пиццерий.

Основатель Papa John’s Джон Шнаттер не так давно покинул пост главы компании из-за расистского скандала. Ещё в мае в рамках закрытого совещания Джон Шнаттер неполиткорректно употребил слово «афроамериканец», использовав другую форму слова.

В результате реакция общественности на слова основателя и главы Papa John’s была очень бурной. Из-за этого Джон Шнаттер покинул пост председателя совета директоров. Сама же компания перестала использовать известный образ Шнаттера в своей рекламе.

Кроме того, из-за скандала акции Papa John’s стали резко падать, а компании решили отказаться от сотрудничества с сетью пиццерий.

Сейчас же Джон Шнаттер подал в суд на свою же компанию, которую основал. В своём иске бизнесмен указал на жестокое и безосновательное отношение к себе. По словам основателя, Papa John’s, весь скандал является обычной клеветой, которую использовала целая группа заговорщиков.

Джон Шнаттер заявляет, что использованная им форма слова «афроамериканец» была вырвана из контекста. Основатель Papa John’s применил её в цитате, используя дословное выражение другого основателя сетей быстрого питания полковника Сандерса.

Шнаттер потребовал через суд показать документы и записи, которые касаются его увольнения.

Нынешнее руководство Papa John’s заявляет, что заявления Шнаттера являются ложными, а его иск – бессмысленным.

Однако в это же время стоит понимать, что Джона Шнаттера могли уволить с его поста директора действительно умышленно, ведь в данном случае речь идёт об управлении одной из самых успешных сетей пиццерий на всей планете. В это же время смысл иска Джона Шнаттера остаётся непонятным. Если суд решит, что основателя Papa John’s действительно оклеветали, то вернут ли ему его пост?