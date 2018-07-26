Сотрудники ФСБ пришли с обыском к самопровозглашенному президенту СССР

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Спецслужбы решили навестить Сергея Тараскина и провести у него обыск на предмет хранения и распространения призывов к экстремизму.

Сотрудники ФСБ нагрянули к самопровозглашенному президенту СССР с обыском и изъяли все видео- и аудиоматериалы, типографскую продукцию, а также всю документацию, связанную с деятельностью организации «СССР». Сергей Тараскин и его соратник Александр Соловьев были задержаны по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности», но позже их опросили как свидетелей и отпустили.

В 2010 году Тараскин обвинил Михаила Горбачева в «дезертирстве», решил, что все бывшие советские офицеры струсили, что не взяли на себя ответственность принять такую важную должность и принял ее сам. Как он решил пройти инаугурацию - неизвестно.

Поимка граждан за, якобы, «призывы к экстремизму» сейчас встречаются достаточно часто. Доходит и до того, что к людям врываются в квартиры сотрудники ФСБ и изымают все электронные носители, все устройства, в общем, все то, что может хранить запрещенную информацию. Иногда речь идет даже об обыкновенных сохраненных картинках в социальных сетях, которые, возможно, пришли совершенно от других людей или публичных групп. Однако, так как человек публикует такой снимок, следовательно, он распространяет идеи экстремизма. На самом деле, такой контроль спецслужб порой пугает жителей России и они надеются, что скоро не только Telegram будет единственным оплотом хранения персональной информации, а к нему присоединятся и другие соцсети.