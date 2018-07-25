В Госдуме приняли законопроект о больных туберкулезом

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В документе изложен перечень обязанностей инфицированных граждан.

25 июля в Госдуме РФ на дополнительном заседании приняли во втором чтении законопроект, обязывающий больных туберкулезом следовать правилам, предусмотренным в санитарно-противоэпидемическом режиме.

Инициаторами внесения соответствующей поправки в федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза» выступили представители государственного собрания Башкортостана в 2014 года.

Согласно новому законопроекту, лица с подозрением на туберкулез обязаны пройти соответствующее медицинское обследование. Для больных туберкулезом также станет обязательным выполнение всех назначений врача, прием медицинских препаратов, прохождение необходимых процедур, а также профилактика. Для носителей опасной инфекции законопроектом предусмотрены обязательная постановка на учет и регулярное прохождение осмотров в профильном медицинском учреждении.