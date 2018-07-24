Депутат-миллионер из Нижнего Тагила отсудил 321 тыс. за бракованный телевизор

Сегодня, 18:33

Народный избранник также запросил 50 тысяч рублей за то, что из-за дефекта техники он с семьёй «не могут смотреть телевидение и программы».

Бракованный телевизор нижнетагильский парламентарий Алексей Балыбердин купил в 2017 году. Техника имела дисплей с диагональю в почти 140 сантиметра. Депутат-миллионер заплатит за телевизор 104 тыс. рублей, указав, что он покупал его «для личных и семейных нужд».

Однако позже оказалось, что техника неисправна. В результате депутат направил свои претензии компании-продавцу ООО «Промтекс», но он их не исполнил. В результате, Алексей Балыбердин отправился в суд Дзержинского района Нижнего Тагила.

Судья решил вынести приговор в пользу депутата-миллионера, которому удалось отсудить за бракованный телевизор 321 тыс. рублей. Балыбердин даже провёл за свой счёт экспертизу, и, как ни странно, оказалось, что дефект был допущен на производстве. Кроме расходов, депутат также просит заплатить ему 50 тыс. рубелей за моральный вред, ведь он и «его семья из-за поломанного телевизора не могут смотреть телевидение».