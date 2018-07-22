Сегодня, 19:14

Сирия и Донбасс получат зомби-военных, предвещают оппоненты Путина и правительства.

Тысячи заключенных в России выйдут на свободу. Это станет возможным из-за перерасчета сроков. Быстрый рост уровня преступности предвидят эксперты. Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал о планах в переформатировании работы специалистов. Известно, что официальных данных статистики численности заключенных ФСИН не имеет. Появилось предположение, что освобожденных будут использовать в качестве боевой силы в Сирии и на Донбассе.

Ясно, что такие теории и басни пропагандируют укры и бендеровцы. Эксперты же предвидят сценарий выхода на свободу людей ввиду новой демократической политики Кремля. Есть вопросы по некоторым категориям осужденных, но эта информация пока не распространяется.