Роскомнадзором были изъяты копии фильма «Рубеж» из интернета

Вчера, 22:59

Новинкой 2018 года стал фантастический приключенческий военный исторический драматический кинофильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина.

В главных ролях снялись Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродская.

Оказалось, что пиратские копии фильма уже заполонили интернет.

Роскомнадзор срочно провел проверки по вопросу незаконного распространения картины. 54 ресурса получили предупреждение о необходимости удаления нелегальных дубликатов фильма "Рубеж". О том,что 44 нелегальные копии уже изъяты для просмотра из интернета, говорится в сообщении ведомства. Три интернет-ресурса, которые в установленные сроки не прекратили доступ к незаконным копиям фильма, были заблокированы операторами связи.

В Роскомнадзоре напомнили, что по закону о защите прав на интеллектуальную собственность ее правообладатели имеют полное право потребовать во внесудебном порядке от администрации сайта-нарушителя прекратить нарушение своих авторских прав.