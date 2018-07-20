Минтруд утвердил график выходных в 2019 году

Вчера, 22:38

В 2019 году предполагается 118 выходных и праздничных, а также 247 рабочих дней.

Количество праздников будет на 5 меньше, чем в текущем году. Это следует из проекта постановления правительства, который утвердил Минтруд. Согласно утвержденному календарю, новогодние и рождественские праздники продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января.

Выходными днями будут 23 и 24 февраля, а также с 8 по 10 марта.

В мае праздничными будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Также выходным днем будет 12 июня. Праздничными будут дни со 2 по 4 ноября.

График выходных направлен для принятия в Госдуму РФ.

В Госдуму внесен еще один законопроект, согласно которому россиянам может быть дан еще один выходной день в году. Эта законодательная инициатива предполагает, что работающие россияне смогут получить один оплачиваемый выходной в году для прохождения медкомиссии. Регулярное медицинское освидетельствование будет способствовать выявлению различных заболеваний на ранних стадиях, что может существенно облегчить лечение.