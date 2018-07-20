«Медики в шоке»: В УК РФ хотят внести термин «плод» для нерождённых детей

Сегодня, 08:04

Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» хотят учредить новый вид потерпевших.

Термин «плод» предлагают внести в УК РФ отдельные представители правоохранительной системы. Это, по мнению инициаторов, позволит привлекать к ответственности врачей, допустивших халатность на этапе беременности пациентки. В частности, предлагается считать потерпевшим не только роженицу, но и нерождённых детей после девятой недели беременности. Медики пребывают в шоке от такого предложения, поскольку считают, что новый кодекс позволит трактовать многие вполне естественные инциденты как преступление.

Эксперты понимают, что авторы инициативы хотят улучшить качество медицины за счёт дополнительного страха врачей сделать ошибку ещё на этапе беременности пациентки, но в то же время это приведёт к тому, что специалисты попросту будут бездействовать, не желая подвергать себя риску уголовного преследования, а для рожениц это может оказаться не очень хорошо в любом случае.

Ранее мы писали, что участники всероссийской конференции в Сочи обсудили изменения в сфере ГОЗ. Правки в законодательство постоянно приводит к появлению новых требований в данной области.