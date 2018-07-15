Паспорта болельщиков позволят приезжать в Россию без виз до конца года

Сегодня, 22:59

Президент РФ Владимир Путин выступил с интересным предложением.

Все иностранцы, у которых есть паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, смогут посещать Россию сколько угодно раз без оформления виз.

Такая возможность будет предоставлена гостям чемпионата до конца нынешнего года.

Владимир Путин с восхищением отозвался о финальном матче, который завершился сегодня на стадионе «Лужники» в Москве победой сборной Франции над командой Хорватии.

Президент России присутствовал на матче и лично поздравил игроков и всех гостей чемпионата с блестящим завершением турнира. Владимир Путин признал, что обе команды играли замечательно и показали открытый футбол.

Когда Путина спросили, за кого он болел, он ответил, что "наслаждался спектаклем".