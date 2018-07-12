Россиянка жалуется на слежку спецслужб еще с утробы матери

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Верховный суд признал женщину психически здоровой. Инициатором дела стал психиатр из Северной Осетии.

Высшие судьи провели необычное разбирательство. Врач-психиатр из Северной Осетии обратился с иском, чтобы его пациентку отправили на принудительное лечение, потому что нашел у нее все признаки тяжелого психического расстройства, которое заключалось в том, что россиянка многократно отправляла письма в прокуратуру и Администрацию Президента.

Россиянка во всех доступных формах жалуется во все известные ей инстанции на безобразия спецслужб, которые устроили за ней слежку, потому что еще с утробы матери сделали ее участницей секретных исследований, которые проводит военная разведка.

Врачу удалось получить разрешение у местного судьи обследовать эксцентричную пациентку, но дама подала апелляцию, проиграв которую, призвала на помощь ВС России.

Коллегия высших судей решила, что систематические жалобы, негативные отзывы о работе властей Владикавказа и требование к спецслужбам не ограничивать ее свободу своими экспериментами, не являются основанием для принудительного освидетельствования пациентки.

Другое дело, если бы болезнь дамы сделала ее беспомощной, тогда по закону ее можно было бы отправить на лечение, не спрашивая согласия, но эту даму беспомощной назвать нельзя: она прекрасно умеет читать, писать, ориентируется в социальных вопросах и даже прекрасно управляется с современными электронными устройствами, будь то видеокамера, смартфон или компьютер.

Таким образом, несмотря на явные странности пациентки, врачу отказали в удовлетворении иска.