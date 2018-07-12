Минтруд хочет дать преимущество пенсионерам перед трудовыми мигрантами

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Замминистра труда и социальной политики Андрей Пудов считает, что поток приезжих работников из-за рубежа надо ограничить, чтобы у граждан старшего возраста были преимущественные возможности при трудоустройстве перед трудовыми мигрантами.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике. Присутсвовавший на заседании Андрей Пудов сказал, что министерство труда и социальной защиты хочет внести изменения в законодательство, чтобы при приеме на работу дать преимущество именно пенсионерам – гражданам РФ. По словам замминистра, нехватка и дисбаланс трудовых ресурсов в России традиционно решались привлечением приезжих работников, так называемых гастарбайтеров. После повышения пенсионного возраста возрастет количество трудоспособных людей, уже не потребуются трудовые мигранты в прежних объемах, они не должны вытеснять с рынка труда российских граждан. Не должно быть дискриминации граждан РФ.

Комитет в целом поддержал законопроект правительства об изменении возраста выхода на пенсию, внесенный в июне в Госдуму. Предполагается повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63.