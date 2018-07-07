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Долю в квартире возможно будет продать только родственникам

Сегодня, 17:16

Части квартиры иногда могут быть так распределены, что если оформить продажу постороннему – ему никак не вселиться. Именно против таких махинаций с недвижимостью выступили депутаты Госдумы.

 Авторы законопроекта заявили, что «микро-доли» продаются приезжим, чтобы те получили гражданство, однако в результате выходит, что десятки, а иногда и сотни постояльцев в одной квартирке. 6 лет назад в одной из московских квартир прокуратура обнаружила 333 гражданина из Средней Азии, прописанных там. Также известно, что агентства недвижимости или застройщики специально создают такую ситуацию, чтобы соседи продавали по стоимости ниже рыночной свои квартиры, лишь бы сбежать.

Поэтому депутаты решили, что необходимо ввести закон, когда долю в квартире возможно будет продать только родственникам, владельцам остальных частей жилплощади.

Интересно, что если кому-то «со стороны», не родственнику достается часть площади – она должна передаться членам семьи. Если возврат не происходит, доля будет принадлежать государству, но ее всегда можно потребовать обратно.

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