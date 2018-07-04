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Совет Федерации предлагает ввести уголовную ответственность за недолив бензина на АЗС

Сегодня, 22:44

Жители России давно жалуются на обман на автозаправках. Совфед высказал свое мнение по поводу происходящего.

Алексей Майоров, что представляет Совет Федерации, предлагает ввести уголовную ответственность за недолив бензина на АЗС. Как сообщают люди, мало того, что недоливают положенного, так еще и некачественный. Водители жалуются, что потом это заканчивается дорогостоящим ремонтом.

Однако нельзя сказать, что проблема существует лишь в одном городе или области – по статистике, предоставленной Федерацией автовладельцев России, проблема существует, как минимум в 13 регионах, что является 76% из всех опрошенных.

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