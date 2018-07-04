В ФСБ составили список шпионской техники

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Он поможет спецслужбам отличать спецтехнику от бытовой после ряда громких дел.

В ФСБ составили и опубликовали на сайте проектов нормативных актов российского правительства законопроект, который содержит список шпионской техники.

В перечне приборов есть система, комплексы, устройства, инструменты и специальные компьютерные программы. Теперь всё это в законе будет помечено, как шпионское оборудование при условии, что данные технические средства и программное обеспечение специально наделили качествами для тайного получения информации о человеке и возможностью получения доступа к ней без ведома гражданина.

В опубликованном документе указывается, что такое юридическое определения термина «шпионская техника» будет помогать предупреждать о правонарушении, которые связаны с оборотом спецсредств для тайного мониторинга и наблюдений. В ФСБ называют своё предложение определения термина «шпионского оборудования» «исчерпывающим». Законодатели считают, что именно благодаря ему специалисты смогут отличать бытовую технику от специальной.

Разработать определение шпионской техники в ФСБ обещали после того, как во время пресс-конференции Путина главе РФ рассказали о фермере из Курганской области. Он купил в интернете GPS-трекер, чтобы следить за своей коровой. В итоге его обвинили в незаконном обороте шпионской технике и завили уголовное дело. По такой же статье преследовали и двух жителей Калининграда, которые купили часы с фото и видеокамерами.