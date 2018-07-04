Путин утвердил закон о повышении госпошлин на загранпаспорта и права

Сегодня, 07:25

Ровно месяц остался у российских граждан для того, чтобы оформить документы по прежним расценкам. Инициатива правительства увеличит ежегодный доход в федеральный бюджет до 42 миллиардов 300 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении госпошлин на загранпаспорта и водительские права нового образца. Законопроект одобрен в Государственной думе и Совете Федерации в первом чтении. С августа этого года за получение заграничного чипизированного паспорта россияне заплатят пять тысяч рублей, что на полторы тысячи рублей больше существующих тарифов. Оформление выездного документа для ребенка будет стоить две с половиной тысячи рублей.

Получение водительских прав нового образца обойдется российским автовладельцам в полторы тысячи рублей. На данный момент госпошлина составляет 800 рублей. Инициатива правительства, выдвинутая весной этого года, объясняется компенсацией затрат на документы с электронными носителями. По мнению экспертной группы, такое повышение не будет обременительным для россиян, для которых оформление документов является разовой процедурой.