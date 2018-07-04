VistaNews.ru


Путин утвердил закон о повышении госпошлин на загранпаспорта и права

Сегодня, 07:25

Ровно месяц остался у российских граждан для того, чтобы оформить документы по прежним расценкам. Инициатива правительства увеличит ежегодный доход в федеральный бюджет до 42 миллиардов 300 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении госпошлин на загранпаспорта и водительские права нового образца. Законопроект одобрен в Государственной думе и Совете Федерации в первом чтении. С августа этого года за получение заграничного чипизированного паспорта россияне заплатят пять тысяч рублей, что на полторы тысячи рублей больше существующих тарифов. Оформление выездного документа для ребенка будет стоить две с половиной тысячи рублей.

Получение водительских прав нового образца обойдется российским автовладельцам в полторы тысячи рублей. На данный момент госпошлина составляет 800 рублей. Инициатива правительства, выдвинутая весной этого года, объясняется компенсацией затрат на документы с электронными носителями. По мнению экспертной группы, такое повышение не будет обременительным для россиян, для которых оформление документов является разовой процедурой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Путин утвердил докапитализацию «Русгидро» из государственного бюджета

Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови

Путин освободил матерей от уплаты налога на доход

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем