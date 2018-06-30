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Фонд кино хочет отсудить 20 миллионов рублей у Александра Шейна

Сегодня, 06:30

Московской полицией было начато уголовное дело о краже денежных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки российского кинематографа. Они были выделены на съемку картины «Я поэт Владимир Маяковский».

Договор с Фондом кино был заключен ООО «Маяковский» в 2015 году. Попечительским советом были утверждены субсидии на съемки кинокартины с условием возврата. Но денежные средства не вернулись обратно. По этому делу предполагаемыми подозреваемыми являются неизвестные лица, руководящие ООО «Маяковский». Ответственным лицом при подписании договоров был Александр.

Во время беседы с журналистам Шейн сказал, что не осведомлен ни о каком уголовном деле.

Незадолго до того, как возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, в мае 2018 года, Фонд кино направил свой иск в Арбитражный суд Москвы, ответчиком является ООО «Маяковский». Сумма иска составляет 20 миллионов рублей. Говорится, что эта сумма и будет окончательной в уголовном деле.

Фильм «Я поэт Владимир Маяковский» появился в прокате осеню 2017 года. Александр Шейн стал режиссером этой картины и был соавтором сценария.

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