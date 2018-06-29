В США приняли самый жесткий закон по защите данных интернет-пользователей

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28 июня губернатором Калифорнии был подписан закон, который обеспечит конфиденциальность информации, предоставленной в интернете. Калифорния является пока что единственным штатом, на территории которого он распространяется.

В Калифорнии приняли самый жесткий закон по защите данных интернет-пользователей в США, по мнению пользователей сети. Благодаря нему юзеры могут быть в курсе, какая персональная информация доступна тем или иным организациям, для чего ведется ее сбор и т.д. Главное преимущество это возможность распоряжаться ею, даже вплоть до того, что пользователь может потребовать от организации удалить данные. Особенно этот закон защищает несовершеннолетних граждан, которые пользуются интернет-услугами.

Как оказалось, такое решение от губернатора было ожидаемым информация о миллионах жителей незаконно используется компанией, которая ее хранит Cambridge Analytica. Закон вступит в силу с 2020 года.

Вице-президент компании Facebook Уилл Кастлберри, данные которой использовались Cambridge Analytica, поддержал такое решение. Он считает, что это станет хорошей стартовой точкой для развития ответственных видов технологий.