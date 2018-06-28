Ростехнадзор приостановил работу опасных предприятий в Старом Осколе

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Проверяющие органы заметили прострочку в документах на использование оборудования, а других проверок промышленное предприятие не делало.

Ростехнадзор оказался с проверкой в Старом Осколе и приостановил работу опасных предприятий. Так? проверяющие посетили ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий». При проверке был выявлен ряд нарушений, в числе которых – использование технического оборудования с истекшим сроком работы еще в 2011 году.

В связи со всеми обстоятельствами, проверяющие назначили наказание: закрыть завод в Старом Осколе на 90 суток. Постановление передано судебным приставам, которые запломбировали помещение с просроченным оборудованием.

Сообщается, что недобросовестная работа завода могла угрожать жизням местных жителей.

Построено предприятие в 1980 году. Специализируется на шинопроводах, распределительных устройствах, электромонтажных изделиях, а также в трансформаторных подстанциях.