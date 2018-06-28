VistaNews.ru


Ростехнадзор приостановил работу опасных предприятий в Старом Осколе

Сегодня, 20:23

Проверяющие органы заметили прострочку в документах на использование оборудования, а других проверок промышленное предприятие не делало.

Ростехнадзор оказался с проверкой в Старом Осколе и приостановил работу опасных предприятий. Так? проверяющие посетили ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий». При проверке был выявлен ряд нарушений, в числе которых – использование технического оборудования с истекшим сроком работы еще в 2011 году.

В связи со всеми обстоятельствами, проверяющие назначили наказание: закрыть завод в Старом Осколе на 90 суток. Постановление передано судебным приставам, которые запломбировали помещение с просроченным оборудованием.

Сообщается, что недобросовестная работа завода могла угрожать жизням местных жителей.

Построено предприятие в 1980 году. Специализируется на шинопроводах, распределительных устройствах, электромонтажных изделиях, а также в трансформаторных подстанциях.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Старом Осколе появится 60 км новой дорожной разметки

Замначальника полиции выстрелил в дверной глазок соседей в Старом Осколе

В Белгородской области парень поджег инвалида за справленную нужду в машине

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Житель Нижнего Тагила увидел НЛО, которое уничтожит человечество

Сначала уфолог-любитель подумал, что это был обычный астероид, которых в...

Рекомендуем