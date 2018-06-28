В России изменят правила наследования имущества

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Больше родственники не будут ссориться за право наследования вещами покойного. Любой гражданин России во время жизни сможет выбрать условия, согласно которым наследник получит имущество.

О том, что россияне сами смогут управлять своим наследством, сообщил глава правительственного комитета по строительству и законодательтву России Павел Крашенинников.

К примеру, человек, который составляет завещание, может обязать наследника сделать какую-либо вещь или условие, после выполнения которого он сможет получить наследство в полной мере. Это может быть забота за детьми покойного, его животными, бизнесом.

Все зависит от желания и фантазии человека. Кроме того, супруги могут составить совместное завещание, но оно будет действовать только в случае одновременной смерти, а также в том случае, если один супруг уходит из жизни раньше второго.

Контролировать выполнение условий будет нотариус. При невыполнении условий из завещания, наследство передается другому. От выполнения заданий покойного можно отказаться, но тогда наследство не удастся получить в полной мере.