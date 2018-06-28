В Екатеринбурге родители первоклашек пойдут под суд за поддельную прописку

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В отношении родителей, которые отправили своих детей в первый класс, возбудили 2 уголовных дела. Причиной данному уголовному производству послужили «липовые» прописки несовершеннолетних.

В Екатеринбурге, Верх-Исетском районе правоохранительные органы в ходе проверки обнаружили грубые нарушения законодательства. Родители первоклассников намеренно фальсифицировали документы детей при подаче документов в школу. Нарушения найдены в СОШ №184 и МАОУ №116.

Теперь родители первоклашек 2018/2019 учебного года пойдут под суд за поддельную прописку. Как уточняют правоохранители, злостным нарушителям грозит штраф в размере 80 тыс. рублей или исправительные работы сроком до двух лет.