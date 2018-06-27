Сегодня, 20:43

Лондонский Высокий суд признал сделку по продаже 2,1% акций «Норильского никеля» корпорации Whiteleave Владимира Потанина не имеющей законной силы, о чем вынес соответствующее постановление.

Crispian Investment Романа Абрамовича выставила на продажу свой пакет акций инвестиционного холдинга «Интеррос», акционером которого является Владимир Потанин. Предложенная сделка не была одобрена совладельцем En+ Олегом Дерипаской.

Суд изучил материалы дела и установил, что Bonico, которую контролирует Потанин, является заинтересованной стороной, что является основанием для признания сделки недействительной.

Несмотря на то, что постановление британского суда может быть оспорено в ближайшие три недели, оно обеспечило акциям «Русала» рост до 24,47 рублей, что составляет 3,5%. Получается, что Дерипаска выиграл суд у Абрамовича.