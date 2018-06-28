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Футбольная лига Финляндии сотрудничает с ЛГБТ

Сегодня, 04:30

Высшая футбольная лига Финляндии объявила, что совместно с организацией по борьбе за права представителей ЛГБТ организует серию матчей.

Футбольная лига уже какое-то время сотрудничает с этой организацией, и нынешние матчи приурочены к ЛГБТ-неделе, которая проходит сейчас в Хельсинки. Капитаны команд на этом турнире оденут радужные повязки. Девизом турнира будет «Нет гомофобии». Пюрю Валтари, директор по коммуникациям финской лиги, заявил, что этим турниром они поддерживают принцип «Моя жизнь – мои правила» ("My life My rules"), а также бросают вызов другим видам спорта, чтобы они присоединялись к борьбе за равные права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В 2014 году финская лига футбола подписала так называемое обещание равноправия в спорте.

В Хельсинки сейчас проходит фестиваль в поддержку сексуальных меньшинств Pride Week. Ожидается участие 70 тысяч человек. Участие будут принимать университет, администрация города и другие организации.

В четырнадцати европейских странах признаются однополые отношения: узаконены однополые браки, допускается усыновления детей однополыми семьями и т.д. Это явилось результатом длительной борьбы за устранение дискриминации и угнетения сексуальных меньшинств. Но еще не все вопросы (в том числе и имущественные) отрегулированы законодательно, юридические разногласия еще имеют место.

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