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Обладатели двойного гражданства в России не смогут работать в СМИ

Сегодня, 17:38

Законопроект был внесен в Госдуму депутатом партии ЛДПР Сереем Ивановым. Цель нововведения – защита суверенитета.

Исходя из предложенного законопроекта, обладатели двойного гражданства в России в скором времени не смогут работать в СМИ, ЦБ РФ, АО, в государственных организациях, а также федеральных унитарных ведомствах.

Иванов объясняет, что новый законопроект защитит права граждан России, которые не имеют другого гражданства, а также защитит государственного суверенитета и безопасности, так как в последнее время наблюдается тенденция развития создания двойного гражданства.

Напомним, на данный момент законом запрещается деятельность в органах государственной и муниципальной службы. Также жители РФ, которые являются обладателями еще одного гражданства, не могут быть избраны в законодательные органы власти на федеральном уровне.

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