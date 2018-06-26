Крепче за баранку: Испорченная при поездке в такси одежда должна быть оплачена

Сегодня, 14:52

Теперь многие таксисты сильно задумаются, следует или не следует убирать салон авто. Постановление, принятое пленумом Верховного суда РФ, «их к этому обязывает». Сухов об этом заявил.

Держись за баранку шофёр крепче или нет, на исход дела не повлияет. Испорченная при поездке в такси одежда пассажира должна быть оплачена.

Теперь таксистам придётся намного внимательней относиться к тому, в каком состоянии находится салон их автомобиля.

Этим дело не ограничивается. За порчу багажа пассажира заплатить также придётся. Даже если таксист лично в этом не виноват. В частности, в случае, когда это случилось при ДТП по инициативе третьей стороны.

Освободить от этих обязательств водителя такси может лишь форс-мажор. То есть, те случаи, которые прямо предусмотрены законодательством.

Если от транспортной компании будет получен отказ в добровольном возмещении пассажиру ущерба, компенсация может быть взыскана через суд.

Её размер, в таком случае, станет в полтора раза больше. К сумме компенсации будет добавлен штраф. Естественно, в пользу пассажира.

Особо отмечается, что подобная ответственность будет возложена на компанию-агрегатора, а не на работающего от её лица водителя.