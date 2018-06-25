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К жительнице Самары через суд поселили бывшего мужа

Сегодня, 10:34

Женщина, разведясь с мужчиной, решила распрощаться с его вещами и поменяла замки, попутно выбросив его вещи. Как сообщили представители закона в Самарской области, экс-супруга решила больше не пускать мужчину на порог квартиры.

Дело в том, что бывшие супруги приобрели данную квартиру в Самаре в браке, во время которого у них родилась дочь. Женщина и мужчина имели равные доли в квартире по 1/3 на каждого члена семьи. Супруга мужчины, обратившегося в суд, не учла данный факт и просто решила избавиться от вещей экс-мужа. Потерпевший обратился в суд, который обязал жительницу Самары не препятствовать проживанию мужчины. В итоге, к жительнице Самары «поселили» бывшего мужа через суд.

Женщина не ожидала такого решения суда, но сказала, что готова пойти на такие меры только при условии присутствия судебных приставов. В итоге бывшая супруга впустила мужа в общую квартиру и передала ему ключи от входной двери.

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