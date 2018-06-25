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Чтобы получить российское гражданство, врач должен получать 72 000 рублей

Сегодня, 04:15

Обязательным условием для иностранцев, желающих стать гражданами России, является официальное трудоустройство и зарплата достаточная для содержания семьи, а именно: 9 тысяч рублей на каждого ее члена. Востребованный квалифицированный врач из Сирии не может стать гражданином России, так как его зарплата должна составлять более 70 тысяч рублей, чтобы содержать шестерых детей и жену.

Гражданин Сирии Рамадан Али Жхам в 2004 году закончил Оренбургскую медицинскую академию. Женился на оренбурженке, родили шестерых детей. Когда началась война – решили переехать в Россию. Учитывая дефицит кадров в здравоохранении региона, работу долго искать не пришлось. Рамадан Али Жхам уже 3 года работает педиатром поликлинике №1 Оренбурга. Коллеги и руководство считают его профессионалом, он хорошо ладит с мамами и малышами. Но вот получить российское гражданство – несбыточная мечта, потому что доход семьи из 8 человек должен составлять минимум 72 тысячи, а зарплата врача в разы меньше.

Семья своим материальным достатком удовлетворена, потому что имеет личное подворье, но если человек получает меньше установленной государством цифры, он не заслуживает быть гражданином России.

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