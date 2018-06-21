Депутат предложил государству оплачивать похороны граждан, не достигших пенсионного возраста

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В связи с принятием пенсионной реформы в России, законодатели готовы рассмотреть конструктивные предложения тех, кто с ней не согласен. Этими инициативами могут дополнить финальную версию законопроекта.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петровы подготовил свои предложения и включил их в обращение к премьер-министру России. В нем депутат предложил рассмотреть вопрос о взятии государством на себя ответственности за оплату похорон граждан, умерших до достижения ими пенсионного возраста.

Подобная инициатива обусловлена тем, что преждевременная смерть не редкость, а помощь, которую государство оказывает в размере около 5 тыс. руб. не может покрыть даже минимальные расходы на погребение. При этом депутат предусмотрел меры, исключающие возможность злоупотребления в этой области: предельная сумма выплат не должна превышать 50 тыс. руб.

Кроме этого, в обращении предложены к рассмотрению мероприятия для предупреждения массовых безосновательных сокращений работников, которым осталось несколько лет до наступления пенсионного возраста.