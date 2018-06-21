VistaNews.ru


Депутат предложил государству оплачивать похороны граждан, не достигших пенсионного возраста

Сегодня, 21:14

В связи с принятием пенсионной реформы в России, законодатели готовы рассмотреть конструктивные предложения тех, кто с ней не согласен. Этими инициативами могут дополнить финальную версию законопроекта.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петровы подготовил свои предложения и включил их в обращение к премьер-министру России. В нем депутат предложил рассмотреть вопрос о взятии государством на себя ответственности за оплату похорон граждан, умерших до достижения ими пенсионного возраста.

Подобная инициатива обусловлена тем, что преждевременная смерть не редкость, а помощь, которую государство оказывает в размере около 5 тыс. руб. не может покрыть даже минимальные расходы на погребение. При этом депутат предусмотрел меры, исключающие возможность злоупотребления в этой области: предельная сумма выплат не должна превышать 50 тыс. руб.

Кроме этого, в обращении предложены к рассмотрению мероприятия для предупреждения массовых безосновательных сокращений работников, которым осталось несколько лет до наступления пенсионного возраста.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Поклонская будет голосовать против повышения пенсионного возраста

В росте экономики России власти делают ставку на будущих пенсионеров

Люди на Крайнем Севере должны выходить на пенсию раньше остальных

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем