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Данная возможность появится при принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В России безработных отправят на пенсию досрочно, если они лишились своей работы не по собственной вине, а, например, из-за банкротства работодателя, или же при сокращении сотрудников. Отмечается, что такая возможность у граждан России появится, если утвердят законопроект о повышении пенсионного возраста.

Отмечается, что подобный способ гражданской защиты существовал ранее, и действует до сих пор. Сотрудники, лишившиеся работы по вине работодателя, могут уйти на отдых на два года раньше положенного срока. Чтобы добиться этого, им необходимо обратиться в службу занятости и подтвердить, что поиск нового места работы прошел безуспешно.