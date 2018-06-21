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В Ставрополе приставы забрали автопарк должника

Сегодня, 14:03

Мужчина был должен около миллиона рублей. На предупреждения судебных приставов должник не обращал внимания.

Из-за неповиновения мужчины, суду пришлось пойти на решительные меры, поэтому судебные приставы забрали автопарк мужчины. Подчеркивается, что в коллекции у должника были автомобили внушительной стоимости: это две машины Mercedes, внедорожник Mitsubishi Pajero, а также небольшой автобус и несколько прицепов. На данный момент имущество находится на хранении суда, мужчину могут оштрафовать повторно на сумму 70 тысяч рублей. Кроме этого, жителю Ставрополя запрещено покидать пределы города и страны. Позже стало известно, что мужчина все-таки погасил долг и заплатил штраф.

Ранее должник из Ипатовского района не выплатил бывшей жене алиментов на сумму 80 тысяч рублей, и у него арестовали иномарку.

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