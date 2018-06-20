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Забеременела от мертвеца: Женщина добилась использования спермы погибшего мужа

Сегодня, 15:41

Суд поверил в аргументы дамы, которая проплатила извлечение спермы из тела умершего.

В Австралии завершился громкий процесс. Истицей выступила Айла Крессвелл из Квинсленда. Она обратилась в Верховный Суд с прошением разрешить ей использовать биоматериал ее погибшего в 2016 году гражданского мужа. После его смерти, и при поддержке семьи Дэвиса, Крессвелл обратился в срочный суд с просьбой удалить его сперму. Она платила за его хранение с тех пор, пока она ждала решения фемиды. После долгих объяснений и доводов в дело включились родственники мужчины, которые поддержали желание истицы.

Женщина добилась использования спермы погибшего мужа, чтобы иметь детей после того, как судья постановил, что есть уверенность в том, что любой ребенок будет «любим, получит заботу и поддержку». Айла должна иметь возможность использовать репродуктивную ткань Джошуа Дэвиса, сказала судья Сьюзан Браун в Брисбене в среду. Пара планировала пожениться и завести детей.

Крессвелл не комментировала вне суда решение, но ее адвокат, Кэтрин Макмиллан КК, сказала, что ее клиент довольна результатом.

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