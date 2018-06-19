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В России пройдут профсоюзные митинги против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 17:27

Правительство представило проект закона об увеличении пенсионного возраста. В 2028 году пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин, а в 2034 году - 63 года для женщин.

Председатель профсоюзных объединений Михаил Шмаков направил письмо лидерам профсоюзных региональных организаций с предложением организовать митинги, пикеты и массовые шествия против повышения пенсионного возраста в рамках российского законодательства. Он также настаивает на проведении профсоюзами встреч с губернаторами, чтобы сообщить им о своей позиции.

В обсуждении проекта принимали участие представители правительства, профсоюзов и бизнеса. По всей России пройдут профсоюзные митинги.

Профсоюзы не поддержали законопроект, так как в нем, по их мнению, не учитываются многие аспекты и отсутствует внятное обоснование. Профсоюзы на РТК внесли предложение о смягчении варианта увеличения пенсионного возраста для женщин.

В то же время представителей работодателей устраивает проект, но бизнес настаивает на «проведении детальной оценки» последствий для экономики, анализе рисков для рынка труда и системы защиты от безработицы.

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