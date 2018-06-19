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Люди на Крайнем Севере должны выходить на пенсию раньше остальных

Сегодня, 15:52

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор прокомментировал представленный правительством проект пенсионной реформы. Он рассказал, какие критерии следует учесть при определении пенсионного возраста.

По мнению Игоря Шпектора, повышение пенсионного возраста продиктовано экономической ситуацией, но при этом людям, проживающим на Крайнем Севере, следует выходить на пенсию раньше, чем остальным жителям средней полосы России.

Шпектор допускает, что здоровье человека – это фактор, который следует учесть при решении пенсионного вопроса, и сообщил, что он находится на обсуждении, но «в любом случае, пенсионный возраст нужно повышать».

Игорь Леонидович считает, что благодаря тому, что не перестает работать, несмотря на свой пенсионный возраст, находится «не под травой, а на траве». Хотя его коллеги советовали ему больше отдыхать, он до сих пор работает, а многие из них, к сожалению, ушли из жизни. Но этот рецепт не для всех.

Как следует из проекта, увеличение пенсионного возраста не коснется: граждан, работающих на вредном производстве и в горячем цеху, а также многодетных родителей или воспитавших ребенка-инвалида до 8 лет. Для этих категорий также предусмотрено сохранение льгот.

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