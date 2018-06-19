ФАС завела дело против Durex

Сегодня, 14:49

В рекламном ролике указывалось, что почти каждый второй россиянин был заражён половой инфекцией.

Комиссия ФАС (Федеральная антимонопольная служба» завела дело против производителя презервативов Durex. Компания транслировала по федеральным каналам в 2017 году рекламу. В ней указывалось, что почти каждый второй россиянин был когда-то заражён половой инфекцией.

В ролике компания ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», российское представительство Durex, ссылалась в своём заявлении на статистику из методических рекомендаций московского департамента здравоохранения. Специалисты из ФАС такого документа не нашли.

Теперь представителям Durex придётся в суде предоставлять документы и данные, на основании которых было снято рекламное видео.