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ФАС завела дело против Durex

Сегодня, 14:49

В рекламном ролике указывалось, что почти каждый второй россиянин был заражён половой инфекцией.

Комиссия ФАС (Федеральная антимонопольная служба» завела дело против производителя презервативов Durex. Компания транслировала по федеральным каналам в 2017 году рекламу. В ней указывалось, что почти каждый второй россиянин был когда-то заражён половой инфекцией.

В ролике компания ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», российское представительство Durex, ссылалась в своём заявлении на статистику из методических рекомендаций московского департамента здравоохранения. Специалисты из ФАС такого документа не нашли.

Теперь представителям Durex придётся в суде предоставлять документы и данные, на основании которых было снято рекламное видео.

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