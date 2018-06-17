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С американской семьи требуют $132 тыс за разбитую ребенком скульптуру

Сегодня, 18:34

Семье из Канзаса выписали счет на $132 тыс. после того, как их сын разбил скульптуру, принадлежащую общественному центру Overland Park.

Во время того, как в этом центре проходила свадебная церемония, ребенок был оставлен на некоторое время без присмотра. Он подошел к статуе Афродиты и обнял ее, после чего она рухнула, получив сильные повреждения. Перепуганный ребенок убежал с места происшествия.

Страховая компания отправила родителям мальчика письмо, в котором она требует возместить ущерб, нанесенный общественному центру. Семья мальчика возмущена таким решением, ведь в такие места в США открыт вход с детьми и у родителей не должно вызывать опасения, что ребенок может нанести вред или сломать произведения искусства.

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