Суд обязал выплатить Samsung $400 млн за использование FinFET

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Техасский суд обязал компанию Samsung выплатить компенсацию в размере $ 400 млн компании KAISТ за незаконное использование передовой разработки. Южнокорейский институт, а именно американский отдел, подал иск на Samsung из-за незаконного пользования разработкой.KAISТ считают, что в Samsung использовали их передовую технологию создания вертикальных затворов резистора, которые называются FinFET.

Присяжные решили признать виновными Samsung, поскольку считают, что компания использовала разработки KAIST умышленно.

Многие эксперты считают, что KAIST просто решили заработать деньги. Начиная с 2002 года AMD начала выпуск транзисторных структур

FinFET на базе Калифорнийского университета. На конференции IEDM представили свой доклад компании Intel и TSMC на тему этой технологии. FinFET структуры создавали в Калифорнийском университете, а Samsung присоединился позже. Представители Samsung собираются подать апелляцию.

Напомним, компаниям Qualcomm и GlobalFoundries удалось избежать наказания в данном деле, хотя они тоже были уличены в данном нарушении.